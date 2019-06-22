أهالي في الغربية: حرمنا نفسنا من مشاهدة كأس الأمم تضامنًا مع أبنائنا

أكد عدد من أولياء الأمور بالغربية، أنهم تضامنوا مع أولاهم وحرموا أنفسهم من مشاهدة افتتاح كأس الأمم الإفريقية الذي انطلق أمس، ولم يتابعوا لا إفتتاح كأس الأمم الإفريقية ولا المباراة الافتتاحية التي جمعت مصر بزمبابوي وحسمتها مصر بهدف نظيف.



حيث قال حسن مختار، أحد أولياء الأمور: حرّمت المشاهدة على نفسي حتى لا اتابع المباراة لا في المنزل ولا خارجه، حتى لا تتأثر نفسية نجلي وقلت له أن يكمل دروسه وأني سأجلس لقراءة القرآن لحين نهاية مذاكرته.



فيما أكد محمود حمدي، ولي أمر الطالب زياد، أنه هو وزوجته وباقي أبنائه الأربع امتنعوا عن متابعة البطولة عبر التليفزيون، واكتفوا بمعرفة النتيجة وذلك حفاظًا على زياد، وحتي يشعر أننا جميعًا معه نشعر به وندعمه.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.