أولياء الأمور: الثانوية العامة عاملة زي الكابوس مش بنصحى منه

حالة من الغضب سادت بين أولياء الأمور، بسبب مرحلة امتحانات الثانوية، والتي أصبحت من وجهة نظرهم سم قاتل بالبطئ، نظرا لما يتعرضون له من ضغوطات على مدار عام كامل دون راحة.



"عاملة زي الكابوس مش بنصحى منه".. كانت هذه إحدى العبارات التي وصفت حالة أحد الأمهات المنتظرة لابنتها، والتي أوضحت أن الثانوية العامة أصبحت تمثل أرق وقلق في جميع البيوت المصرية.



وأضافت: أن الثانوية العامة ليست للطلاب فقط، بل لأولياء الأمور والذين يعيشونها لحظة بلحظة مع أبنائهم، من دروس خصوصيه لمراجعات حتى سهر الليالي للمذاكرة وصولا للامتحان.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.