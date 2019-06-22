تحرير 538 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع إدارة المرور، السبت، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفات المرورية المتعددة وإعادة الانضباط في شوارع المحافظة، تحت رعاية اللواء نائل رشاد مدير الأمن.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 538 مخالفة مرورية متنوعة، وهم عبارة عن ضبط سيارة وتوك توك ودراجتين ناريتين بدون تراخيص، وتحرير 123 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 57 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 69 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات على المخالفين.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بشوارع المحافظة، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.