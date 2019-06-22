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تقارير ومتابعات
السبت 22/يونيو/2019 - 09:59 ص

«التاريخ حبيب الملايين».. توقعات أولياء الأمور لامتحان اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر مدحت - مصطفى فتحي - محمد أبو شادي
dostor.org/2681147

ربما لكونه مادة أدبية أو لأنه لا يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ والتذكر، تلقى مادة التاريخ التي تتبع شعبة الأدبية بمرحلة الثانوية العامة، دومًا استحسانًا من الطلاب وأولياء أمورهم، قبل البدء فيها.

ويؤدي اليوم السبت، طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، وامتحان الفيزياء للشعبة العلمية، والتي بدا على طلابها منذ الصباح الباكر القلق والتوتر، بالعكس الارتياح الذي ظهر على طلاب المادة الأدبية.

وعبر عدد من أولياء الأمور بلجان مختلفة عن استبشارهم خيرًا بمادة التاريخ، أثناء انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية، وتجمع أولياء الأمور أمام مجمع مدارس الدخيلة، قبل دخول أبنائهم لجان الامتحان، مؤكدين أن مادة التاريخ تعتمد على الحفظ، تحكي تاريخ بلادنا والحضارات السابقة.

فيما أبدي بعض الأهالي من تخوفهم وقلقهم من الامتحان حيث أن المادة تعتبر صعبة إلى حد ما، مشيرين بأن الأسئلة عادة لا تكون على مستوي الطالب المميز، كما أنها تعتمد على الفهم والحفظ، وتعتبر من المواد غير المعقدة، ولكن تحتاج إلى تركيز وفهم الأسئلة لمعرفة حلها بسهولة.

وفي محافظة أسيوط، أكد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، أنهم يستبشرون خيرًا بمادة التاريخ ولكن نخشى على أولادنا الاستعجال، مؤكدين أن مادة التاريخ من المواد البسيطة التي تكون في متناول الطالب؛ لأنها تعتمد علي مجهود استذكاره بشكل كبير.

وفي الغربية، كان هناك استبشار أيضًا بمادة التاريخ لشعبة الطلاب الأدبي، حيث أكد الطلاب قبيل دخولهم إلى اللجان على عدم تخوفهم من صعوبة المادة، كذلك توقع أولياء الأمور أن يكون الامتحان سهلًا.

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