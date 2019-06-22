القوات الخاصة الأفغانية تقتل 14 من طالبان شرق البلاد

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية اليوم السبت، أن القوات الخاصة قتلت 14 من مقاتلي طالبان خلال عملية في مقاطعة غزني شرق البلاد.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن المصادر قولها إن "القوات الخاصة نفذت العملية في منطقة ده ياك المضطربة في غزني وقتلت 14 من مقاتلي طالبان.



ولم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن.



وفي الوقت نفسه، تقوم القوات الأفغانية بشكل روتيني بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذه المقاطعة.



كما تقوم القوات الأمريكية بغارات جوية منتظمة في المناطق المضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وغيرها من المتشددين المناهضين للحكومة.