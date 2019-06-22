الطيران المدنى الإماراتى يدعو المشغلين الجويين لاتخاذ التدابير اللازمة

دعت هيئة الطيران المدني الإماراتي شركات الطيران إلى اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.



وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام): نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي، وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.



وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت أمس الجمعة إنها ستتجنب المناطق التي فيها "نزاعات محتملة"، وقال متحدث باسم الشركة"نحن نراقب بعناية التطورات الجارية، وعلى اتصال مباشر مع السلطات الحكومية المعنية بشأن رحلاتنا العاملة وسنجري تغييرات عملياتية إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك".



يذكر أن شركات للطيران في هولندا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا قد أعلنت حظر التحليق فوق مضيق هرمز، الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية.