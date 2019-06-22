"إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، اليوم السبت، أنها بصدد توقيف كل رحلاتها الجوية إلى دولة جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.



وذكرت الشركة في بيان أنها ستوقف اعتبارا من 8 يوليو بالكامل رحلاتها إلى جورجيا.



وأشارت إلى أن " هذا الإجراء اتخذ وفقا لمرسوم الرئيس الروسي بشأن بعض التدابير لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".



وأضاف البيان:"بموجب المرسوم يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي (بما في ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا".



وكانت جورجيا قد شهدت أمس الأول احتجاجات جماهيرية عارمة عقب مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية التي عقدت في مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي.