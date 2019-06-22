تعليم أسيوط: انتظام العمل في كافة لجان الثانوية دون شكاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن انتظام العمل بجميع لجان الثانوية العامة بأسيوط دون وقوع أية مشاكل.



وأوضح صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ان انتظام العمل في اللجان منذ الـ 9 صباحا وسير الامتحانات في هدوء كامل دون رصد أي مشاكل.



كانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.



وأكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انتظام العمل بجميع لجان المحافظة والبالغ عددها 79 لجنة من بينهم لجان المتفوقين والمكفوفين والسجن وان اللجان تستقبل 27804 طالب وطالبة لأداء امتحان الثانوية العامة.



وأضاف وكيل الوزارة إنه تم توقيع بروتوكول مع المديرية ومديرية أمن أسيوط، لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، وآخر مع مديرية الصحة، لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وكذلك سيارات الإسعاف داخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات بالإضافة إلى تزويد اللجان بالمراوح وعمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية.



وأوضح أنه تم تجهيز كافة إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لامتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخليًا أو خارجيًا للعمل بالمحافظة مع إمداد هذه الإستراحات بالأسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الامتحانات بالشكل المطلوب.