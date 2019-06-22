انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

رفعت مديرية أمن الغربية، صباح اليوم السبت، درجة الاستعداد لتأمين سادس أيام امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2019.



وشهدت مدارس التى بها مقار لجان الثانوية في الساعات الأولى من صباح اليوم انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، خاصة أمام مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش الجنسي ومضايقات الطالبات.



وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد شدد على ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء الامتحانات، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة الفيزياء، لشعبة علمى رياضة وعلوم، بينما يؤدى طلاب شعبة الأدبى مادة التاريخ.