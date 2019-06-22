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السبت 22/يونيو/2019 - 09:51 ص

انتظام حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2681136

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، انتظام حركة المركبات في معظم أماكن المدينتين.

وانتظمت حركة السير أعلى محور ٢٦ يوليو في الاتجاهين وكذلك طريق حازم حسن ثم المتجه إلى الإسكندرية الصحراوي، كما شهدا الطرق الصحراوية السريعة كالمعلمين الصحراوي والطريق الدولي وطريق الجيش سيولة تامة في حركة المرور، وانتظمت حركة السير أعلى محور روض الفرج.

وكانت حركة السير منتظمة على معظم أماكن الطريق الدائري وعلي معظم النزلات، وكذلك محاور ومداخل مدينة نصر، كما ظهرت معدلات سير جيدة بطريق الكورنيش من المعادي حتي وسط البلد.

وكذلك وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي، وظهرت بعض الكثافات بطريق جسر السويس اتجاه كوبري التعمير، مع انتظام حركة السير بميدان التحرير وطلعت حرب ومعظم مناطق وسط البلد.

كما انتظمت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر من مناطق الجيزة ونحو ميدان رمسيس ومدينة نصر ومن طلعة الدقي وشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالعجوزة.

وشهد شارع فيصل انتظاما في حركة المركبات من ميدان الرماية حتى كوبري فيصل، حيث استمرت الكثافات وصولا لشارع السودان وشارع ثروت وشارع المرور.

كما شهدت مناطق التجمع، سيولة مرورية بشارع التسعين وطريق الداون تاون، وكانت معدلات السير جيدة بشارع الهرم من المنطقة الأثرية لميدان الجيزة والعكس.

ورصدت المتابعات انتظام لحركة المرور على معظم أماكن الطريق الدائري خاصة من القاهرة الجديدة نحو المنيب والعكس والدائري المتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة.

كما أوضحت المتابعات انتظام حركة السير أعلى كوبري 15 مايو، وشهد طريق صلاح سالم معدلات سير جيدة في الاتجاهين مع بعض الكثافات المتحركة عند نفق العروبة والمتجه لنفق الأزهر.

وانتظمت الحالة المرورية بميدان الجيزة وكوبري عباس في الاتجاهين.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وصولا لمحيط جامعة القاهرة، وانتشر رجال المرور بمواقعهم لتنظيم حركة السير.

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