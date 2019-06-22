إغلاق بوابات المدارس وبدء لجان مادتي الفيزياء والتاريخ بشبرا

أغلقت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة أبواب المدرسة بعد إنتهاء أفراد الأمن من تفتيش الطلبة للتأكد من عدم حيازتهم أي متعلقات خاصة بالمادة المؤداة.



ويخضع اليوم، طلاب الشعبة العلمية بفرعيها الرياضة والعلوم لأداء امتحان مادة الفيزياء، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية ومن المقرر أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة الـ 9 صباحا وينتهي في الـ 12 ظهرا.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.