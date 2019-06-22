القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 09:49 ص

إغلاق بوابات المدارس وبدء لجان مادتي الفيزياء والتاريخ بشبرا

مدرسة التوفيقية
مدرسة التوفيقية
محمد حيدر
dostor.org/2681135

أغلقت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة أبواب المدرسة بعد إنتهاء أفراد الأمن من تفتيش الطلبة للتأكد من عدم حيازتهم أي متعلقات خاصة بالمادة المؤداة.

ويخضع اليوم، طلاب الشعبة العلمية بفرعيها الرياضة والعلوم لأداء امتحان مادة الفيزياء، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية ومن المقرر أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة الـ 9 صباحا وينتهي في الـ 12 ظهرا.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

إغلاق بوابات المدارس وبدء لجان مادتي الفيزياء والتاريخ بشبرا
إغلاق بوابات المدارس وبدء لجان مادتي الفيزياء والتاريخ بشبرا
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