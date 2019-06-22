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تقارير ومتابعات
السبت 22/يونيو/2019 - 09:48 ص

هل يمكن الاستغناء عن التفتيش الذاتي في امتحانات الثانوية العامة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر مدحت - أية سالم - حسام فوزي
dostor.org/2681134

تقع وزارة التربية والتعليم كل عام تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، بين المطرقة والسندان، بسبب اعتراض طلاب الثانوية العامة على تفتيشهم قبل دخول اللجان، وفي نفس الوقت عدم القدرة على الاستغناء عن عمليات التفتيش لاسيما الذاتية.

وتلجأ قوات الأمن بلجان الثانوية العامة في مختلف المدارس والمحافظات إلى استخدام التفتيش الذاتي للطلاب قبيل دخول الامتحان، وأحيانًا اللجوء إلى العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حملهم أي أشياء مخالفة أو مذكرات.

وتزامنًا مع امتحان التاريخ الذي يؤديه اليوم السبت، طلاب شعبة الأدبي، والفيزياء شعبة "العلمي"، اعترض الطلاب أيضًا على طريقة التفتيش الذاتي، والتي سبق وأعلن وزير التربية والتعليم عن عدم الاستغناء عنها لمنع عمليات الغش.

كان الانزعاج واضحًا على عدد من أولياء الأمور بسبب إجراءات التفتيش المبالغ فيها من وجهة نظرهم، من قبل قوات الأمن المكلفين بتأمين مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية.

ويرى أولياء الأمور أن عمليات التفتيش تلك تضيع الوقت على الطلاب قبل دخول إلى اللجان وتزيد من قلقهم، علاوة على الطلاب المتأخرين عن موعد الامتحان والذين يأتون سريعًا للدخول والتفتيش يأخرهم أيضًا.

وقال إحدى أولياء الأمور، أن ما يثير غضبها أكثر من إجراءات التفتيش، سوء معاملة الأمن والمدرسين أثناء الدخول، قائلة: "مجرد ما تشوف بنت معاها موبايل أو بتراجع قبل الامتحان بتزعق وتشتم فيها".

وخلال عمليات التفتيش اصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.

وفي الغربية لم يختلف الأمر، إذ عمدت قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية تنظم دخول الطلبة والطالبات، إلى لجان امتحان الثانوية العامة، ومنع الأمن اصطحاب أي وسائل تقنية، وسمحت فقط بزجاجات المياه والأدوات المكتبية.

كما تم تفتش القوات الطلبة والطالبات قبل الدخول تفتيشًا ذاتيًا، بالإضافة إلى استخدام جهاز كاشف للمعادن، حتى لا يُسمح بدخول أي شئ سوى ما سمحت به الوزارة.

وطالبت بعض الطالبات بالاكتفاء بالتفتيش بجهاز الكشف عن المعادن، وعدم تعريضهم للتفتيش الذاتي في كل اختبار؛ ما يؤثر على نفسيتهم خاصة أنه فى حالة توتر من اختبار اليوم.

وفي القاهرة اعترض طلاب مدرسة المنيرة على تفتيشهم ذاتيًا، لاسيما بعدما تجمعوا أمام المدرسة الخاصة بهم، وازدحموا بسبب إجراءات التفتيش التي وصفوها بالكثيرة، وتعطلهم عن أداء الامتحان.

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