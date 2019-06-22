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السبت 22/يونيو/2019 - 09:48 ص

تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية بالغربية قبل دخول الامتحان

تفتيش ذاتي
تفتيش ذاتي
الغربية - حسام فوزى جبر
dostor.org/2681133

تنظم قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية، دخول الطلبة والطالبات، إلى لجان أداء امتحان الثانوية العامة، ومنع الأمن اصطحاب أي وسائل تقنية، وسمحت فقط بزجاجات المياه والأدوات المكتبية.

كما تفتش القوات الطلبة والطالبات قبل الدخول تنفتيشًا ذاتيًا، بالإضافة إلى إستخدام جهاز كاشف للمعادن، حتى لا يُسمح بدخول أى شئ سوى ما سمحت به الوزارة، وسط ترحيب وتفهم من الطلاب.

وطالبت بعض الطالبات بالاكتفاء بالتفيش بجهاز الكشف عن المعادن وعدم تعريضهن للتفتيش الذاتى فى كل امتحان مما يؤثر على نفسيتهم خاصة أنه فى حالة توتر من اختبار اليوم، فى مادة الفيزياء، بالنسبة لطلاب العلمى، ويؤدى طلاب شعبة الأدبى مادة التاريخ.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت من الأسبوع قبل الماضى، وتستمر حتى الأربعاء 3 من يوليو القادم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية بالغربية قبل دخول الامتحان
تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية بالغربية قبل دخول الامتحان
تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية بالغربية قبل دخول الامتحان
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