توافد طلاب الثانوية على مقار اللجان الامتحانية بأسوان

بدء منذ قليل، توافد العديد من طلاب الثانوية العامة بأسوان على مقار اللجان الامتحانية، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية 'الفيزياء'، والشعبة الأدبية مادة 'التاريخ'



وشهدت مقار امتحانات الثانوية العامة، تشديدات أمنية مكثفة، كما حرص العديد من أولياء الأمور على الانتظار أمام المدرسة، للاطمئنان على أبنائهم، ولتخفيف من حدة القلق التى يشعرون به.



ويؤدى امتحانات الثانوية العامة، 7640 طالبا وطالبة بمحافظة أسوان، حيث أنه تم توزيعهم على 27 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو المقبل.



واللجان موزعة كالتالى: 7 بمركز أسوان، ولجنتان بمركز دراو، و5 لجان بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى 4 لجان بمركز نصر النوبة، و9 لجان بمركز إدفو.