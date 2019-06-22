مطران لندن يترأس القداس الإلهي بسيدني

يترأس الأنبا إنجيلوس، مطران لندن، اليوم القداس الإلهي وقيادة مؤتمر الشباب للمتزوجين حديثًا بمركز القديس جوزيف، بإيبارشية سيدني.



ويواصل الأنبا أنجيلوس، زيارته الرعوية إلى سيدني التي بدأها أمس الجمعة، على أن يختتمها الثلاثاء 25 يونيو باجتماع قيادات الكنائس المسكونية فى ولاية نيو ساوث ويلز.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الأباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.