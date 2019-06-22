بدء امتحانات "الفيزياء والتاريخ".. لطلاب الثانوية بالإسكندرية

بدء طلاب الثانوية العامة شعبتي "العلمي والأدبي" في أداء امتحان مادتي "الفيزياء والتاريخ" بجان الامتحانات بالإسكندرية، حيث تجمع الطلاب وأولياء الأمور، قبل دخولهم لجان الامتحان.



وأجمع الأهالي من تخوفهم وقلقهم من الامتحان، حيث إن المادة تعتبر صعبة إلى حد ما، كما تخوف بعض الأهالي من امتحان اليوم بسبب امتحان الاستاتيكا، مشيرين إلى أن المادة العلمية تعتمد على الفهم، وأنها من المواد المعقدة ولكن تحتاج إلى تركيز ووقت كافي.



وفي محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وكان قد أعلن مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تعليم الإسكندرية قد استعد لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي بدأ السبت، الموافق 8 من يونيو، من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.