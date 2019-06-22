فلسطين تشارك فى بطولة النخبة لرياضية "المواى تاى"بتونس

شاركت دولة فلسطين في النسخة الثانية من بطولة رياضة "المواي تاي"، والتي أقيمت في الجمهورية التونسية بمشاركة خمسة عشر دولة عربية.



وترأس وفد فلسطين للبطولة، رئيس الاتحاد الفلسطيني للموي تاي اللواء محمد الزيداني، بحضور السفير المناوب بسفارة دولة فلسطين لدى تونس الدكتور عمر دقة، وجمهور غفير من طاقم السفارة والجالية والطلاب الدارسين بالجامعات التونسية.



وتنافس الفلسطيني راشد بدوان، في افتتاح البطولة، مع شقيقه من المملكة العربية السعودية عبد الله القحطاني، وانتهت المباراة بفوز السعودي بالنقاط، فيما تنافس اللاعب الفلسطيني إسماعيل أحمد الديك مع شقيقه الأردني يحيى الغربات، وأسفرت المباراة عن فوز الأخير.



وقدم رئيس الاتحاد الفلسطيني دروعًا فلسطينية لرئيس الاتحاد العربي، وكذلك لرئيس الاتحاد التونسي علي الديوري، عقب نهاية المباريات والتصفيات، كما كرمت الجمعية المصرية اللواء الزيداني، ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني شاكر الشروفي.