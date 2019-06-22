القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
عالم
السبت 22/يونيو/2019 - 06:20 ص

"باشليه" تدعو فنزويلا لإطلاق سراح المعارضين السياسيين

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه
وكالات
dostor.org/2681076

دعت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في ختام زيارة إلى كراكاس، مساء أمس الجمعة، السلطات الفنزويلية إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين، مشيرة إلى أنّها ستعيّن موفدين لمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية حادّة.

وقالت باشليه، في بيان تلته أمام الصحفيين، في ختام زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام: "أدعو السلطات إلى إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحرومين من حريتهم، بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلميًا"، في إشارة إلى المئات من معارضي الرئيس نيكولاس مادورو المسجونين.

وأضافت: "لقد توصّلنا لاتفاق مع الحكومة يقضي بإقامة مسؤولين اثنين مكلّفين حقوق الإنسان هنا"، موضحة أنّ مهمّة هذين المراقبين ستكون تقديم المساعدة والمشورة، ولكن أيضًا هذا أمر بالغ الأهمية الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا".

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 4 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 5 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 6 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ اسبوع

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ اسبوع

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

نيمار يعود لنادى برشلونة الإسبانى مقابل "3 شروط"

استقرار الحالة الصحية لللاعب النيجيرى بعد إصابته بتوقف فى عضلة القلب

بعد 59 عامًا...الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد

التنظيم والإدارة: 800 ألف موظف يستطلعون موقفهم من الترقية والتسكين

ads
ads
الأكثر قراءة

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

ألبومات الصور

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

رياضة

فلسطين تشارك فى بطولة النخبة لرياضية "المواى تاى"بتونس

مكنرو: المشاغب كيريوس يشعل الأجواء فى التنس

نيمار يعود لنادى برشلونة الإسبانى مقابل "3 شروط"

نجم الساعة

الدبابة.. مروان محسن: الانتقادات ما بتشغلنيش وأرد عليها فى الملعب (حوار)

الأكثر قراءة

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

الرئيس نيوز

السيسي يعد بعودة الجماهير للمدرجات في الدوري والكأس

رسالة خاصة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب بعد الفوز على زيمبابوي

القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق

بـ"آر تو".. تريزيجيه يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في زيمبابوي (فيديو)

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين

كشكول

توافد طلاب الثانوي على لجنة التوفيقية بروض الفرج

لجان الجيزة تفتح أبوابها أمام طلاب الثانوي

بالصور.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الجيزة

اليوم.. 651 ألف طالب يؤدون الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

شركة عالمية تزيل ملصقات بيلا حديد من دبى عقب صورتها المثيرة

فيديو.. منتخب مصر يفتتح مشواره في الكان بفوز صعب على زيمبابوي

موقع من فيلم "ألعاب الجوع" يتصدر قائمة الأماكن التاريخية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال من تلوث الهواء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎