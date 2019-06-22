"باشليه" تدعو فنزويلا لإطلاق سراح المعارضين السياسيين

دعت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في ختام زيارة إلى كراكاس، مساء أمس الجمعة، السلطات الفنزويلية إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين، مشيرة إلى أنّها ستعيّن موفدين لمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية حادّة.



وقالت باشليه، في بيان تلته أمام الصحفيين، في ختام زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام: "أدعو السلطات إلى إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحرومين من حريتهم، بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلميًا"، في إشارة إلى المئات من معارضي الرئيس نيكولاس مادورو المسجونين.



وأضافت: "لقد توصّلنا لاتفاق مع الحكومة يقضي بإقامة مسؤولين اثنين مكلّفين حقوق الإنسان هنا"، موضحة أنّ مهمّة هذين المراقبين ستكون تقديم المساعدة والمشورة، ولكن أيضًا هذا أمر بالغ الأهمية الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا".

