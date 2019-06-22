الملياردير الأمريكى سوروس ينال جائزة لتعزيز العلم فى فيينا

نال الملياردير الأمريكي جورج سورس، جائزة شومبيتر في فيينا، تقديرًا لالتزامه بالحرية وتقدم العلم، اليوم السبت.



وكان الرجل المجري المولد الناجي من الهولوكوست قد شارك في تأسيس الجامعة الأوروبية المركزية، التي اضطرت مؤخرًا إلى نقل بعض برامجها من بودابست إلى فيينا نتيجة للضغوط السياسية من جانب حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.



وبمساعدة منظمته الإنسانية، يدعم الملياردير الأمريكي جورج سورس العديد من المنظمات المدنية التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم.



وقال سوروس لدى استلامه الجائزة: "اعتقد أن الجامعة الأوروبية المركزية ستجد بيئة محفزة وإسهاما مهما".



ويتم منح جائزة شومبيتر منذ عام 1991 تقديرا للاسهمات الإبداعية في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلم.