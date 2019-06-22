مكنرو: المشاغب كيريوس يشعل الأجواء فى التنس

لا يوجد كثيرون يمكنهم محاولة استيعاب تصرفات الأسترالي نيك كيريوس المثير للجدل أكثر من المخضرم جون مكنرو، لكن حتى هذا اللاعب الأمريكي المعتزل الذي كان يشتهر بسرعة الغضب يعاني لفهم ما يحدث.



ووجد كيريوس (24 عامًا) نفسه في أزمة جديدة في بطولة كوينز بعد عدة مشادات مع الحكام ومساعدي الحكام والمصورين وحتى المشجعين وتعرض لغرامة قدرها 17500 دولار؛ بسبب عدة تصرفات غير رياضية.



ووصل الأمر باللاعب كيريوس، أن اتهم الحكم "بالغش"، وهدد بعدم استكمال مباراة في الدور الأول انتهت بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس باينا قبل أن يفقد أعصابه مجددا خلال الخسارة أمام الكنديفيلكس أوجيه-ألياسيم.



ووفقًا لأغلب الخبراء فإن كيريوس خطف الأضواء ببعض الضربات السحرية التي لا تتشابه حتى مع ضربات لاعبين كبار مثل روجر فيدرر أو رفائيل نادال، لكن رغم ذلك يشعر كثيرون بالإحباط ممن لديهم الثقة في قدرة اللاعب على النجاح بسبب عادته في القضاء على نفسه.



واشتهر مكنرو في ثمانينات القرن الماضي بالخروج عن شعوره والتعبير عن غضبه لكنه نجح على الأقل في تعويض ذلك بالفوز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وتصدر التصنيف العالمي طويلا.



لكن مكنرو يعتقد أنه بعيدًا عن فيدرر ونادال ونوفاك ديوكوفيتش فإن كيريوس أضاف للعبة مثل القليل من اللاعبين الآخرين.



وقال مكنرو محلل شبكة (يورو سبورت) في مقابلة مؤخرًا: "إنه يشعل الأجواء في التنس، ولهذا السبب يحاول الجميع إيجاد طريقة يمكنه العمل من خلالها حتى يصل إلى المكان الذي يستطيع أن يصل إليه ويشعر بالحرية في التنافس ويبذل المجهود المطلوب".



واعترف كيريوس سابقًا بعدم المحاولة في الكثير من المباريات خلال مسيرته المتقلبة وخرج من الملعب في روما هذا العام خلال منتصف المباراة بعدما ألقى بالكرسي في مباراة أمام كاسبر رود.



وخلال قرب نهاية المجموعة الثالثة أمام أوجيه-ألياسيم يوم الخميس بدا أنه فقد اهتمامه باللعب وخسر ضربات إرساله كثيرًا ونفذ ضربات تفتقر للرغبة.



وقال مكنرو: "إن الافتقار للمجهود في اللعب يثير القلق بشكل أكبر من غضب اللاعب".



وأضاف: "هذا الجزء هو الذي يقضي على اللاعبين. لا أهتم إذا ألقى بالكرسي في الملعب أو فعل ما يفعله.. الجزء الذي يمثل مشكلة بالنسبة لي، وأظن أنه كذلك بالنسبة إلى 99% من الناس، هو عندما يلعب ويبدو أنه لا يريد أن يبذل مجهودًا لبعض الوقت بغض النظر عن السبب، لا أعرف لماذا يفعل ذلك؟".



وأثار كيريوس الجدل على مدار مسيرته في التنس، وأدلى مؤخرًا بتصريحات مفاجئة عن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا والحائز على 18 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، من خلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقده بشكل لاذع بسبب طريقة احتفاله.