القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
فن
السبت 22/يونيو/2019 - 06:14 ص

العرض السورى "كحل عربى" يفوز بجائزة مهرجان المونودراما بقرطاج

العرض السورى كحل
العرض السورى "كحل عربى" يفوز بجائزة مهرجان المونودراما بقرطا
وكالات
dostor.org/2681073

فاز العرض السوري "كحل عربي" بطولة روجينا رحمون وإخراج سوزان علي بالجائزة الذهبية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج الذي أسدل الستار على دورته الثانية أمس الجمعة في تونس.

والعرض مدته 45 دقيقة ويحكي قصة فتاة فقدت أسرتها في تفجير انتحاري لتبقى وحيدة مع الذكريات حائرة بين البقاء في سوريا أوالرحيل عنها.

وقدم المهرجان على مدى خمسة أيام 27 عرضا عربيا وأجنبيا يعتمد كل منها على الأداء الفردي للممثل على المسرح والذي يعتبر أصعب أنواع العروض الفنية.

وتنافس على الجوائز 11 عرضا من مصر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وليبيا والأردن والسعودية وسوريا والجزائر والمغرب وتونس.

وحصل على المركز الثاني العرض المغربي (طل عليا) بطولة إيمان الإدريسي وإخراج رضوان الإبراهيمي بينما جاء بالمركز الثالث العرض التونسي (الجدود) بطولة خير الدين بن عمر وإخراج غسان الجديدي.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج والممثل المصري عاصم نجاتي وعضوية الناقد العراقي حسين علي هارف والممثل الفلسطيني أحمد أبو سلعوم وخبير السينوغرافيا الجزائري حمزة جاب الله.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض الإسباني (لا تنساني) بطولة وإخراج ماريا أوبرتو.

وتضمن برنامج المهرجان، الذي أقيم برعاية وزارتي الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية، ورش عمل في النقد المسرحي والكتابة والمسرح التفاعلي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة

منذ أقل من شهر

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ أقل من شهر

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ أقل من شهرين

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

الآن

نيمار يعود لنادى برشلونة الإسبانى مقابل "3 شروط"

استقرار الحالة الصحية لللاعب النيجيرى بعد إصابته بتوقف فى عضلة القلب

بعد 59 عامًا...الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد

التنظيم والإدارة: 800 ألف موظف يستطلعون موقفهم من الترقية والتسكين

ads
ads
الأكثر قراءة

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

ألبومات الصور

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

رياضة

فلسطين تشارك فى بطولة النخبة لرياضية "المواى تاى"بتونس

مكنرو: المشاغب كيريوس يشعل الأجواء فى التنس

نيمار يعود لنادى برشلونة الإسبانى مقابل "3 شروط"

نجم الساعة

الدبابة.. مروان محسن: الانتقادات ما بتشغلنيش وأرد عليها فى الملعب (حوار)

الأكثر قراءة

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

الرئيس نيوز

السيسي يعد بعودة الجماهير للمدرجات في الدوري والكأس

رسالة خاصة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب بعد الفوز على زيمبابوي

القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق

بـ"آر تو".. تريزيجيه يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في زيمبابوي (فيديو)

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين

كشكول

توافد طلاب الثانوي على لجنة التوفيقية بروض الفرج

لجان الجيزة تفتح أبوابها أمام طلاب الثانوي

بالصور.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الجيزة

اليوم.. 651 ألف طالب يؤدون الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

شركة عالمية تزيل ملصقات بيلا حديد من دبى عقب صورتها المثيرة

فيديو.. منتخب مصر يفتتح مشواره في الكان بفوز صعب على زيمبابوي

موقع من فيلم "ألعاب الجوع" يتصدر قائمة الأماكن التاريخية

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال من تلوث الهواء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎