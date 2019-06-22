استنفار أمنى بكوريا الجنوبية استعدادًا لزيارة ترامب

قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، إن قواتها في سيئول ستكون في حالة تأهب قصوى خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية في نهاية يونيو الجاري.



وذكرت وكالة الشرطة الوطنية، إنها ستضع جميع قواتها في العاصمة على أهبة الاستعداد خلال زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية.



يذكر أن هذا المستوى الخاص من التأهب يصدر أثناء الزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول الأجانب، والأحداث الوطنية الكبرى الأخرى، وسوف يتم إغلاق الطرق والشوارع حول فندق سيقيم فيه ترامب، والأماكن التي من المقرر أن يزورها.



ومن المتوقع أن يزور ترامب كوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا باليابان.