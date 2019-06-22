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القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 03:41 ص
"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية
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تصوير: فاطمة مرزوق
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