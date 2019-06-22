ألاف المحتجون الإيرانيون يحتشدون فى واشنطن رفضًا على سياسًة طهران

احتشد آلاف الإيرانيين أمام وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن،يوم الجمعة، وذلك احتجاجا على القمع الممارس من قبل نظام الملالي في طهران، فقد احتج المتظاهرون على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والإرهاب الذي تقوم به إيران.



وقالت مريم رجوي زعيمة الحشد الإيراني المعارض،م"نظام الملالي دموي (...) ومن أجل إبعاد الغضب الشعبي الذي يستهدفهم، حولوا أنظار الشعب منذ 40 عاما نحو أميركا وعلقوا كل فشلهم على فظاعة أميركا. لكننا لم ننخدع".



وأضافت "رجوي"، إن"نظام الملالي يسعى للتستر على مجموعة تعمل لصناعة قنبلة نووية، إضافة إلى زرع القنابل في ألبانيا وفرنسا، كماأكدت على إن إيران هي المسئولة عن تفجيرات ناقلات النفط في المياه الإقليمية في الجنوب وعمليات التفجير وإطلاق طائرات بدون طيار والصواريخ ضد السعودية واستهداف السفارة الأميركية في بغداد".





