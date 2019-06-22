فى حادثة عنف جديدة.. طعن كندى حتى الموت أثناء محاولة سرقته

طعن مواطن كندى حتى الموت يوم الجمعة، فى ميناء فالبارايسو الشيلىن بينما كان يتجول مع عائلته فى احدى المناطق السياحية على جانب التل بالمدينة، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية والشرطة.



وفقًا لصحيفة لا تيرسيرا، التي استشهدت بمصادر الشرطة، فقد قُتل الضحية عند الظهر تقريبًا عندما حاول مقاومة سرقة حقيبة ظهره من قبل اثنين من المهاجمين الذين فروا من مكان الحادث، كما قالت مصادر الشرطة لرويترز أنها تحقق في الأمر ولكنها لم تقدم أي تفاصيل.



وفقًا لـ La Tercera، فإن العائلة الكندية تقيم في العاصمة التشيلية سانتياجو، والتي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلًا) من الميناء السياحي.

