دراسة: تعريفة ترامب على الصين سوف تكلف مليارات الدولارات للمستهلكين

قال الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة يوم الجمعة، إنه إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار أخرى، فإن ذلك سيكلف المستهلكين الأمريكيين 12.2 مليار دولار إضافية للملابس والأحذية ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية كل عام.



قالت مجموعة تجارة التجزئة، إن هذه التعريفات ستؤدي إلى دفع مستهلكين 4.4 مليار دولار أخرى على الملابس، و2.5 مليار دولار على الأحذية، و3.7 مليار دولار للعب الأطفال و1.6 مليار دولار للأجهزة المنزلية، بناءً على دراسة قامت بتكليفها.



وأضافت المجموعة:"سيكون من المستحيل على جميع المشاركين في السوق في صناعتنا نقل المصادر في وقت واحد إلى بلدان أخرى".



جدير بالذكر ان العديد من تجار التجزئة بما في ذلك جي سي بيني وشركاه قد عارضوا فرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع الصينية وحذروا من ارتفاع الأسعار للمستهلكين المحليين.

