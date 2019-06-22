تشيلى تعمق جراح الإكوادور وتتأهل للدور الثانى فيىكوبا أمريكا

تقدم منتخب تشيلي لكرة القدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا2019) بفوزه الثمين 2 1 على نظيره الإكوادوري مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.



وحجز المنتخب التشيلي مقعده في الدور الثاني (دور الثمانية) بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام منتخب أوروجواي.

وأصبح منتخب تشيلي، الفائز بلقب النسختين الماضيتين لبطولة كوبا أمريكا في 2015 و2016، ثاني المتأهلين للدور الثاني حيث لحق بنظيره الكولومبي الذي تأهل من المجموعة الثانية.



وتصدر منتخب تشيلي المجموعة بفارق نقطتين أمام أوروجواي فيما يحتل منتخب اليابان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام نظيره الإكوادوري متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 1 حيث كان المنتخب التشيلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق خوسيه فونزاليدا في الدقيقة الثامنة وتعادل إينر فالنسيا لكولومبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 26.



وفي الشوط الثاني، سجل النجم الشهير أليكسيس سانشيز هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51.



وأنهى المنتخب الإكوادوري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جابرييل أتشيلير للخشونة في مباراة حفلت بالإنذارات للفريقين.