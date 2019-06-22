الصين والفلبين تحققان سويا فى حادثة غرق قارب بالبحر الجنوبى

قال المتحدث باسم الرئيس الفلبينى رودريجو دوترت اليوم السبت، إن الرئيس الفلبينى وافق على اقتراح الصين بالتحقيق المشترك فى الادعاءات، بأن سفينة صيد صينية قد تخلت عن 22 فلبينيا بعد أن غرقت قاربهم فى بحر الصين الجنوبى.



لكن بصرف النظر عن الصين والفلبين، قال دويتيرت المتحدث باسم الرئاسة، سلفادور بانلو، إنه يريد إدراج دولة ثالثة في لجنة التحقيق المشتركة التي سيتم إنشاؤها لتحديد ما حدث بالفعل في بنك ريد.



أضاف المتحدث:"نحن لا نتنازل بأي حال من الأحوال عن أي شبر من حقوقنا السيادية، ولا نضر بحقوق الصيادين الـ 22 لدينا"، متابعًا: "نحن نطالب بالعدالة لمواطنينا، ونستخدم كل الوسائل القانونية لتحقيق هذه الغاية".



