مفوضة أممية تلتقي مادورو وجوايدو فى ختام زيارة إلى فنزويلا

التقت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الجمعة، زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ثم الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في ختام زيارة إلى فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية حادة.



وجرى اللقاء بين المسؤولة الأممية والرئيس الفنزويلي في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس بعيد ساعات من اجتماعها مع غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة، في مقدمها الولايات المتحدة، رئيسًا انتقاليًا.



ومن المقرّر أن تختتم المفوضة الأممية زيارتها إلى فنزويلا والتي استمرت ثلاثة أيام بتصريح تلقيه أمام الصحافيين في مطار مايكويتيا القريب من كراكاس.

وكان غوايدو نقل عن باشليه قولها إنّها تحثّ الحكومة الفنزويلية على "الإفراج عن السجناء السياسيين".



وصرّح غوايدو أمام الصحافيين قالت: لنا إنّها تصرّ على الإفراج عن السجناء السياسيين".



وبحسب منظمة "فورو بينال" لحقوق الإنسان، ثمة 700 شخص موقوفون في فنزويلا "لأسباب سياسية". غير أنّ حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعترض على مصطلح "سجناء سياسيين".

