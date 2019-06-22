"ترامب" يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع

صرح البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرًا للدفاع، خلفًا لباتريك شاناهان.



يذكر أن مارك أسبر، البالغ من العمر الخامسة والخمسون، قد حارب في العراق خلال حرب الخليج في 1991، كما كان من ضم الفرقة 101 في الجيش الأمريكي التي تم تكريمها خلال احتفالات الذكرى الخامسة والسبعين لانزال النورماندي.



جدير بالذكر، أن "أسبر" من الرجال المقربين لوزير الخارجية مايك بومبيو، لاسيما أنهما قد درسا سويا في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة، وقد تخرجا في العام نفسه في 1986.



كما عهدت إليه مهمة تجهيز جنود سلاح البر في الجيش الأمريكي، وتدريبهم والذي يبلغ عددهم نحو 1.4 مليون رجل وامرأة.