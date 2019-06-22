على عكس واشنطن.. فرنسا تحتضن المهاجرين

أمرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا السلطات، اليوم الجمعة، بتركيب دورات المياه وأماكن الاستحمام، والمراحيض في صالة الألعاب الرياضية التي تضم مئات المهاجرين في ظروف وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها انتهاك للحقوق الأساسية.



أعطى مجلس الدولة في فرنسا، السلطات الإقليمية، ثمانية أيام لتركيب الموارد "الكافية" وتزويد حوالي 700 مهاجر بالمعلومات بلغتهم الخاصة عن حقوقهم، وفقًا لوكالة فرانس برس.



وقالت الوكالة الفرنسية أنه تم بالفعل الاتصال بالمهاجرين من قبل ثماني جمعيات والسلطات المحلية في غراند سيث في شمال فرنسا حيث توجد صالة للألعاب الرياضية، مع مخاوف بشأن ظروف معيشة المهاجرين، و"تقاعس" الدولة، و"انتهاك الحقوق الأساسية".

