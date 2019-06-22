معارض قطرى: نظام الحمدين يسفك دماء الأبرياء

قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثا، أن نظام الحمدين في قطر قد رسم صورة سيئة للغاية عن الدوحة وقطر، وذلك بسبب سياساته الفاشلة وتدخلاته الفجة في شؤون الدول الأخرى.

كما أكد أل ثاني على أن قطر أصبحت منبوذة من جيرانها، جاء ذلك خلال موقعه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



أضاف آل ثاني،أعتقد اتضح للجميع أن تنظيم الحمدين الإرهابي أصبح منبوذا في الأوساط الدولية حتى اجتماعيا داخل قطر، وذلك بسبب أفعاله التي تسبب الزعزعة وعدم الاستقرار وسفك دماء الأبرياء".



أوضح آل ثاني، للأسف حتى القطريين أنفسهم لم يسلموا من عصابة الدوحة التي ظلمتهم وأهدرت الأموال وهدمت مصالح قطر العليا".







