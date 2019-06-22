فى تصعيد جديد.. روسيا تحذر مواطنيها من السفر لجورجيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي قد ناقشوا الوضع الحرج في جورجيا، مضيفًا أن وزارة الخارجية الروسية قد تلقت تعليمات بإبلاغ الروس بأخطار محتملة قد يواجهونها أثناء زيارة البلاد.



أوضاف ديميتري بيسكوف، "إن الاستفزاز الذي تمارسه جورجيا ضد روسيا مؤخرا وضد المشرعين الروس، والذي قامت به القوات المتطرفة الجورجية، كان يعتبر خطرا للغاية".



وأشار بيسكوف إلى أنه "صدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لإبلاغ المواطنين الروس، بما في ذلك السياح الذين يزورون أو يخططون لزيارة جورجيا بالمخاطر المحتملة الناجمة عن أنشطة المتطرفين هناك في جورجيا".