الإسكان: تعيين 24 مهندسًا بالمدن الجديدة

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتعيين 24 بعداجتاز الدور التدربيبة لمعاوني رؤساء الأجهزة منه المهندس هيثم أحمد أبوحمادى، معاونًا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وتعيين المهندس أحمد محمد عبدالرازق أحمد، والمهندس على محمد سعد على، معاونين لجهاز مدينة الشروق، والمهندس محمد عبدالسلام محروس، معاونًا هندسيًا لأكتوبر الجديدة.



كما أوضحت أنه تم تعيين المهندس محسن يسرى حسن محمد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة سارة محمد إبراهيم السيد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندسة نورا وجيه إبراهيم الدسوقى، معاونًا مدينة دمياط الجديدة، والمهندس محمد حسن، معاونًا هندسيًا الصالحية الجديدة، والمهندس بيشوى القس يعقوب محروس، معاونًا هندسيًا لجهاز النوبارية الجديدة.



بالإضافة إلى تعيين المهندس محمد أحمد زكريا عبدالحفيظ، والمهندس تامر جبر محمد جبر، معاونين هندسيين لرئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس محمد كامل عبدالله الوهيدى، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، والمهندسة سارة ثروت أحمد محمد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة ملوى الجديدةانة تم تعيين المهندس مصطفى يوسف، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس تامر حجاج مغازى، معاونًا هندسيًا بمدينة غرب قنا، والمهندس نصير عبدالمعز، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز ناصر "غرب أسيوط".



والمهندس محمد صابر،، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز أسوان الجديدة، والمهندس وأحمد يوسف الصديق وعبدالرحمن، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز سفنكس الجديدة، والمهندس أحمد حسن، والمهندس أبوالفضل شاذلى، معاونين هندسيين لرئيس جهاز العلمين الجديدة، والمهندس تامر النبوى، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس وليد عبدالرحمن، والمهندس محمد خلف الله عبدالماجد، معاونين هندسيين لرئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمهندس أحمد سمير مروان السيد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام"، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمنطقة التوسعات جنوب المدينة.

