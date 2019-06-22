نيمار يعود لنادى برشلونة الإسبانى مقابل "3 شروط"

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: اليوم السبت، أن إدارة "البلوغرانا" وضعت 3 شروط لدخولها في مفاوضات من أجل استعادة نيمار مرة أخرى، وكان من بين الشروط أن يخفض اللاعب قيمة راتبه السنوي، الذي يتقاضاه من باريس سان جرمان.



كان نادي برشلونة الإسباني قد وضع 3 شهور لعودة نجمه السابق، نيمار دا سيلفا، القريب من الرحيل عن فريق باريس سان جرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



كما قالت الصحيفة أن الشرط الثاني الذي وضعه النادي، أن يسحب نيمار الدعوى القضائية، التي قدمها في حق نادي برشلونة للحصول على 26 مليون يورو، حيث يرى نيمار أن هذه التكلفة المادية هي إجمالي يرى المكافآت التي كان لابد من حصوله عليه بناءا على تجديد تعاقده قبل رحيله، أما الشرط الأخير إعلانه وبشكل رسمي عن رغبته في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الباريسي والانضمام إلى النادي الكتالوني.