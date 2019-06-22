رئيس مولدوفا يغازل موسكو لتدعيم العلاقات الثنائية

قال رئيس مولدوفا ايغور دودون، في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ونائبه ديمتري كوزاك في العاصمة البيلاوسية مينسك، إن حكومة مولدوفا الجديدة مهتمة ببناء علاقات متوازنة مع روسيا.

كتب دودون: "طمأنت الشركاء الروس أنه بعد أن تشكلت أغلبية برلمانية جديدة وحكومة الوفاق الوطني في مولدوفا، فإن استراتيجية السياسة الخارجية المتوازنة والعلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة ستعطى دفعة جديدة".



وفقًا لرئيس مولدوفا، تضمن جدول أعمال المحادثات مجموعة واسعة من القضايا، فقد طلب من السلطات الروسية تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخضروات والفواكه والأطعمة المعلبة والنبيذ المولدوفية، وكذلك تمديد تصاريح عبور البضائع عبر أوكرانيا.



