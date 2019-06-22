ثلاثة قتلى و20 جريحًا فى تظاهرات احتجاجية فى هندوراس

قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص، وجرح عشرون آخرون في هندوراس، خلال تظاهرات في العاصمة تيغوسيغالبا للمطالبة باستقالة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز، كما أفادت السلطات وأقارب القتلى، أمس الجمعة.



وقالت المتحدثة باسم دائرة الطب الشرعي لدى النيابة العامة إيزيس ألفارادو، لوكالة "فرانس برس"، إنّ هناك "جثتين" في عداد الجرحى الذين نُقلوا إلى مستشفى إسكويلا في العاصمة، موضحة أنّ الجثتين تعودان لرجلين في الـ24 والـ37 من العمر أصيبا بالرصاص.



وقتل هذان الرجلان خلال تدخّل عناصر الشرطة والجنود لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يغلقون شوارع وينهبون متاجر للأدوات الكهربائية والمواد الغذائية في أحياء مختلفة من تيغوسيغالبا.



أما القتيل الثالث فهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا قتل، بحسب والده، على أيدي الشرطة العسكرية شمال العاصمة.