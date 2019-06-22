الليلة.. "السيمفونى" يعزف لـ"نوتردام" فى عيد الموسيقى بالأوبرا

تحتفل دار الأوبرا المصرية بعيد الموسيقى العالمي وتوجه تحية للتراث الإبداعي الإنساني ممثلًا في كاتدرائية نوتردام الفرنسية٬ التي احترق مؤخرًا برجها العريق ذو الرمزية التاريخية والروحية الرفيعة.



ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني٬ علي المسرح الكبير في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة المغنيين إيمان مصطفى، وجولي فيظى، وعمرو مدحت، ورضا الوكيل، مع عازف التشيللو محمد أحمد، وكورال أكابيلا، قيادة وتدريب مايا جيفينريا.



يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التى كتبها كبار المؤلفين العالميين، منها موسيقى الكرنفال من أوبرا نوتردام – إنترميتزو لفرانز شميث، وكونشيرتو التشيللو والأوركسترا لسان صانص، ونوافير روما لريسبيجى، والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن.



يشار إلي أن عيد الموسيقى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية فى 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "إعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي " مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

أما كاتدرائية نوتردام تعد تحفة معمارية للفن القوطي وأدرجت على لائحة التراث العالمي منذ 1991، تعرضت مؤخرًا لكارثة حريق أتى على جزء مهم منها، كما كانت مصدر إلهام للكاتب الشهير فيكتور هوجو الذى أبدع رواية أحدب نوتردام حيث تم اقتباسها عدة مرات في السينما والعروض المسرحية الغنائية.