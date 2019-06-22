سليم لعباطشة أمينًا عامًا جديدًا للمركزية النقابية فى الجزائر

انتخبت المركزية النقابية في الجزائر، أمس الجمعة، سليم لعباطشة، أمينًا عامًا جديدًا لها، ليخلف أحد المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعدما أمضى نحو 22 عامًا على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.



وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إنّ "لعباطشة" "تمت تزكيته" أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد، لولاية من خمس سنوات، خلال أشغال المؤتمر الـ13 للمركزية النقابية، الذي شهد مشاركة أكثر من 500 مندوب يمثلون هياكل الاتحاد عبر الولايات، ويبلغ "لعباطشة" 49 عامًا، ويشغل منذ 2011 منصب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية.



ويخلف الأمين العام الجديد سلفه عبدالمجيد سيدي السعيد الذي ظلّ في منصبه منذ عام 1997، ولم يترشّح إلى هذه الانتخابات، حيث كان يتعرض لاحتجاجات داخلية إذ ظلّ لمدّة طويلة أحد أبرز المدافعين عن عبدالعزيز بوتفليقة، كما كان أيضًا من الداعين الرئيسيين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتخلى عنه ويؤيد مقترح الجيش بإطلاق مسار دستوري يعزل الرئيس عن السلطة.

