القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 12:47 ص

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "الدبلة والمحبس" بملتقى السرد العربى

اليوم.. مناقشة المجموعة
اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "الدبلة والمحبس" بملتقى السر
نضال ممدوح
dostor.org/2681018

تحل الكاتبة شهيناز الفقي٬ ضيفة علي ملتقي السرد العربي بمقره الكائن بالعجوزة٬ وذلك في السادسة من مساء اليوم السبت٬ وحلقة نقاشية حول مجموعتها القصصية "الدبلة والمحبس". هذا ويعقب الندوة أمسية شعرية مفتوحة.

وعن المجموعة يقول الناقد حازم إسماعيل السيد:المجموعة القصصية تتكون من 33 قصة قصيرة تقع في 160 صفحة تتنوع فيها القصص القصيرة ما بين الحجم المتوسط والحجم الصغير، وقد أطلقت الكاتبة اسم "الدبلة والمحبس" على مجموعتها القصصية، والتي تشير بلوحة غلافها إلى فكرة الارتباط بين الفتى والفتاة يحمل رمزًا واضحًا للقيد، لكن هناك معنى أعمق تتناوله المجموعة يتضح من القصة المحورية الرئيسة في العمل والتي تحمل نفس الاسم "الدبلة والمحبس"، وهي القصة الثامنة في المجموعة وتحمل عنوان موازٍ هو (شرخ في المرآة).

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