الرئيس الأمريكى: لا أسعى لحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في مقابلة مع قناة "ايه بي سي نيوز"، إنه لا يسعى لحرب مع إيران.



يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية، بعيد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية.



وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال ترامب:" يوم الإثنين أسقطوا (الإيرانيين) طائرة درون غير مأهولة كانت تحلق فوق المياه الدولية".



وأضاف أنه أوقف الهجوم على طهران قبل انطلاقه بـ10 دقائق، بعدما علم أنه سيؤدي إلى مقتل 150 شخصًا.



ولفت إلى أن الجيش الأمريكي كان ينوي ضرب ثلاثة مواقع مختلفة في إيران الليلة الماضية، من دون أن يحدد أماكنها أو طبيعتها.