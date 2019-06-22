السبت 22/يونيو/2019 - 12:33 ص
أول تعليق من "تريزيجيه" بعد هدفه فى زيمبابوى
وكالات
dostor.org/2681016
أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم أن فريقه حقق الأهم أمام منتخب زيمبابوي بحصد النقاط الثلاث.
وفاز المنتخب المصري على نظيره زيمبابوي 1 صفر اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وقال تريزيجيه في تصريحات إعلامية:" حققنا الثلاث نقاط وهذا هو الشيء الأهم. سنكون أفضل في المباريات المقبلة".
وعن الهدف الذي سجله قال:"اتخذت القرار بالتسديد بعدما راوغت مدافعي منتخب زيمبابوي وبتوفيق من الله عانقت الكرة الشباك".
وأكد تريزيجيه:"البطولة صعبة، خاصة وأن كل الفرق التي تشارك بها قوية للغاية وتتمنى الفوز باللقب".
واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلا:"أتمنى أن نسعد الشعب المصري بالتتويج بلقب البطولة".