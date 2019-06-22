أول تعليق من "تريزيجيه" بعد هدفه فى زيمبابوى

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم أن فريقه حقق الأهم أمام منتخب زيمبابوي بحصد النقاط الثلاث.



وفاز المنتخب المصري على نظيره زيمبابوي 1 صفر اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وقال تريزيجيه في تصريحات إعلامية:" حققنا الثلاث نقاط وهذا هو الشيء الأهم. سنكون أفضل في المباريات المقبلة".



وعن الهدف الذي سجله قال:"اتخذت القرار بالتسديد بعدما راوغت مدافعي منتخب زيمبابوي وبتوفيق من الله عانقت الكرة الشباك".



وأكد تريزيجيه:"البطولة صعبة، خاصة وأن كل الفرق التي تشارك بها قوية للغاية وتتمنى الفوز باللقب".



واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلا:"أتمنى أن نسعد الشعب المصري بالتتويج بلقب البطولة".