محمود علاء أفضل لاعب فى مباراة مصر وزيمبابوى

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، محمود علاء، مدافع المنتخب المصري كأفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي حسمها الفراعنة "1 صفر"، في افتتاح النسخة 32 من البطولة، مساء الجمعة.



ونجح محمود علاء في إفساد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي، واستحق جائزة الأفضل بعدما ساهم في خروج الفراعنة بشباك نظيفة، وحصل على الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة، والتي يقدمها الراعي الرئيسي للبطولة.



وهنأ محمود علاء، مدافع منتخب مصر، جماهير منتخب بلاده، بالفوز الذي تحقق على زيمبابوي "1 صفر"، في افتتاح كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والتي انطلقت مساء الجمعة في القاهرة.



وقال علاء في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أهنئ الشعب المصري بالفوز الذي تحقق اليوم، وأشكر الجمهور الذي حضر المباراة؛ لأنه شكل حافزًا كبيرًا لنا".