السيسي يهنئ المنتخب المصري بفوزه على منتخب زيمبابوي

هنأ الرئيس السيسي المنتخب المصري لفوزه على فريق منتخب زيمبابوي، مساء الجمعة، بهدف نظيف مقابل لا شيء فى أولى مبارايات كأس الأمم الأفريقية.



وقال الرئيس السيسي، في مداخلة على قناة "تايم سبورت"، إن تنظيم البطولة على الأراضي المصرية جاء مميزا، كما دعا الشباب لحضور المباريات والاستمتاع بها، متمنيا أن يكون أداء المنتخب المباريات القادمة أفضل وأفضل.



وأحرز النجم المصري محمود تيريزجيه هدف مصر في مباراة اليوم، التي جمعت ما بين المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية.

