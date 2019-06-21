زعيما الصين وكوريا الشمالية يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشا سلسلة من الخطط لتعزيز التعاون بين بلديهما يوم الجمعة.



خلال مأدبة غداء في اليوم الثاني من زيارة شي لبيونج يانج، تحدث الزعيمان عن "السياسات الداخلية والخارجية الرئيسية" لبلدانهما وتبادلان الآراء حول القضايا المحلية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت الوكالة دون أن يخوض في تفاصيل.



غادر شي العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، اليوم الجمعة بعد زيارة استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما، في اطار حرص الصين على تحسين العلاقة المتوترة بالفعل مع واشنطن.