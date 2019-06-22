التنظيم والإدارة: 800 ألف موظف يستطلعون موقفهم من الترقية والتسكين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن أكثر من 800 ألف موظف تمكنوا من معرفة موقفهم من التسكين والترقية منذ تم تدشين الموقع الإلكتروني مساء أمس الخميس المخصص بحركة الترقيات المزمع إجراؤها في يوليو المقبل.



وأضاف التنظيم والإدارة، أنه نظرًا للإقبال والضغط الشديد علي الموقع الإلكتروني تسبب في الحيلولة دون تمكن البعض من تسجيل بياناتهم على الموقع، مناشدًا إياهم بإعادة المحاولة مجددًا، معربًا عن سعادته بتقديم خدمة إلكترونيه متميزة تتمثل في الموقع الإلكتروني.



كان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.



ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2112016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

