هواوي تصعد التوتر مع واشنطن وترفع دعوة قضائية ضدها

رفعت شركة هواوي Huawei Technologies Co دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، في قضية حول ما إذا كانت معدات الاتصالات التي أرسلتها من الصين إلى الولايات المتحدة، ثم تعود إلى الصين مرة أخرى، مشمولة بقواعد إدارة التصدير، وفقًا لتقرير محكمة.



يذكر أنه تم الاستيلاء على المعدات من قبل الحكومة الأمريكية أثناء عودتها إلى الصين في سبتمبر من عام 2017، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به، حسبما جاء في المذكرة القانونية.



قالت هواوي في الدعوى القضائية "إن المعدات لا تزال في مأزق بيروقراطي في مستودع في ألاسكا".



كما طلبت شركة هواوي خروج المعدات إما للشحن أو أن تقرر وزارة التجارة أنها تم شحنها بطريقة غير قانونية.