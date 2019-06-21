القضاء الفرنسي يتهم قياديًا تشاديًا متمردًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وجّه القضاء الفرنسي مساء الجمعة إلى الجنرال محمد نوري، القيادي التشادي المتمرّد الموقوف في باريس، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإقدامه خصوصًا على تجنيد أطفال مقاتلين في كلّ من تشاد والسودان، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.



وقالت المصادر إنّ نوري اتُّهم "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"تشكيل عصبة أشرار لارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي.



أما المشتبه به الثاني في هذه القضية وهو المعارض أباكر توليمي، فقرّر قضاة التحقيق منحه وضع "الشاهد المستعين بمحام" في إطار هذه القضية التي فُتحت الجمعة.



ويعتبر "الشاهد المستعين بمحام" بموجب القانون الفرنسي وضعًا وسيطًا بين الشاهد البسيط والمتّهم، إذ يمكن، بناء على مسار التحقيق، أن يصبح متّهمًا أو أن يتحوّل إلى مجرّد شاهد.



وكانت النيابة العامة في باريس أعلنت الإثنين توقيف نوري وشخصين آخرين مشتبه بهما في إطار تحقيق فتح في 2017 بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في كلّ من تشاد والسودان بين 2005 و2010.