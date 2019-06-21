الجيش الليبي: الميليشيات تستخدم مطار طرابلس لاستلام الأسلحة التركية

أكد آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن المليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس وموالية لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، لم تتردد يوما في استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.



وقال المحجوب، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، اليوم الجمعة، إن العناصر الإرهابية تستخدم مطار معيتيقة المدني كغرفة سيطرة وتحكم وقاعدة إطلاق للطائرات التركية بدون طيار.



وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة استخدمت ميناء طرابلس المدني كنقطة لاستلام العربات العسكرية المصفحة القادمة من تركيا والأسلحة والذخائر الإيرانية.



وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ بدء معركة تحرير "طوفان الكرامة" التي أطلقها المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة من قبضة المسلحين والميليشيات المسيطرة على مؤسسات الدولة.