أمريكا تمدد عقوباتها ضد كوريا الشمالية عاما

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن السلطات الأمريكية قررت تمديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام آخر.



ويأتي ذلك عقب مرور أشهر من القمة التي جمعت بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي والتي فشلت بسبب عدم التوصل لحل حول أزمة التسلح النووي الكوري الشمالي.



كانت إدارة ترامب فرضت هذه العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب "ضلوعها في انتشار المواد النووية، ولقيامها بتصرفات تسلحية أخرى" ترى واشنطن، أنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.



وأضاف البيان الأمريكي الصادر اليوم الجمعة، أن قرار تمديد القيود على كوريا الشمالية بسب أنها تقوم بممارسات وتصرفات تشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.